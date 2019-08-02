Соледар, ДНР, , 10:10 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования три раза обстреляли территорию ДНР, сообщили 2 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ выпустили две мины калибра 120 мм, применили гранатомёты РПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Сосновское, Куликово», — сказано в сообщении.

В СЦКК рассказали, что боевики ВСУ применили ударный беспилотник в районе посёлка Октябрь, сбросив три взрывных устройства на позиции защитников ДНР. В результате три бойца Народной милиции получили ранения различной степени тяжести.

Беспилотник был сбит, в ходе его осмотра были выявлены доработки, позволяющие аппарату нести взрывные устройства.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано семь обстрелов территории ДНР, в ходе которых было выпущено 28 единиц боеприпасов.

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