Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM

В Свердловской области из-за обильных осадков может осложниться паводковая ситуация в бассейнах рек Тура, Сосьва и Лозьва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уралгидрометцентра.

«Ожидаемые на Среднем Урале сильные дожди не обойдут и эти бассейны, паводковая ситуация здесь может осложниться. В большинстве остальных рек Свердловской области пока отмечаются не такие существенные подъемы уровней, но вода начнет прибывать», — сообщили синоптики.

Напомним, что ранее дождевые паводки наблюдались в Свердловской области во второй половине июля. Общий уровень подъёма воды составил от одного метра до 1,9 м. А наиболее значительно уровень воды поднимался в реках Лозьва, Сосьва и Тура. В бассейнах этих рек в последние числа июля выпало наибольшее в регионе количество осадков, и интенсивность ежесуточного повышения уровня воды в реках составляла до полуметра.

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