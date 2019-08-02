Екатеринбург, 2 августа 2019, 09:53 — REGNUM
В Свердловской области из-за обильных осадков может осложниться паводковая ситуация в бассейнах рек Тура, Сосьва и Лозьва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уралгидрометцентра.
Напомним, что ранее дождевые паводки наблюдались в Свердловской области во второй половине июля. Общий уровень подъёма воды составил от одного метра до 1,9 м. А наиболее значительно уровень воды поднимался в реках Лозьва, Сосьва и Тура. В бассейнах этих рек в последние числа июля выпало наибольшее в регионе количество осадков, и интенсивность ежесуточного повышения уровня воды в реках составляла до полуметра.
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