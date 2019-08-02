Якутск, , 09:38 — REGNUM

Самолет Бе-200, который оказался с поломкой системы сброса воды, заменят на другой уже в ближайшие сутки, об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт Бе-200 на тушении лесного пожара

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«Самолёт заменят сегодня-завтра, есть все договорённости», — заверил журналистов Айсен Николаев после разговора с главой правительства Дмитрием Медведевым в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, вылеты самолёта в Якутии для тушения пожаров были приостановлены по причине поломки.