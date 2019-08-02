Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд города обязал издательство «Фабрика комиксов» выплатить местной жительнице 200 тыс. рублей компенсации за нарушение авторских прав. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского областного суда, ранее в издательстве вышла книга мемуаров отца заявительницы.

Судом установлено, что все права на издание мемуаров отца принадлежат гражданке, а соответствующего договора о передаче прав издательству заключено не было. Ранее женщина вела переписку с представителем «Фабрики комиксов», но договориться об условиях издания книги не удалось. Тем не менее, мемуары были опубликованы в 2015 году. Женщина обратилась в суд с исковым требованием в размере пяти миллионов рублей. Суд рассмотрел дело, частично удовлетворив исковые требования.

Отметим, что истец и ответчик обжаловали решение первой инстанции в Свердловском областном суде. Женщина продолжала настаивать на увеличении исковой суммы до пяти миллионов рублей, а издательство настаивало на том, что договор всё-таки был заключён в ходе предварительной переписки. Однако после рассмотрения материалов дело суд принял решение оставить обе жалобы без удовлетворения, а решение суда первой инстанции в силе.