Бангкок, , 09:19 — REGNUM

В Таиланде создали штаб по расследованию серии взрывов в столице страны Бангкоке, сообщает 2 августа Nation TV.

По данным телеканала, штаб возглавил начальник Главного управления национальной полиции Таиланда генерал полиции Чактхип Чайчинда, в ближайшие часы пройдет первое заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центральный районах Бангкока прогремела серия из семи взрывов. По последним данным, в результате пострадали два человека. Предположительно, взорвались самодельные взрывные устройства.

Отметим, что с 30 июля по 2 августа 2019 года в Бангкоке проходит саммит глав МИД стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), на котором присутствуют представители России, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин, а также США, Австралии, Индии, Канады, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Китая и Евросоюза.

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