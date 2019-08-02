Москва, , 09:08 — REGNUM

Лидера движения «Левый блок» Василия Кузьмина отпустили после допроса по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщил адвокат Леонид Соловьев.

«Василия Кузьмина отпустили, он едет домой», — цитирует Соловьева ТАСС.

По словам адвоката, следствие просмотрело дополнительные доказательства в ходе допроса Кузьмина в статусе свидетеля и установило, что он не причастен к совершению преступления по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки»).

Как сообщало ИА REGNUM, координатора движения «Левый блок» Василия Кузьмина ранее уже допрашивали в Следственном комитете по делу о массовых беспорядках после несанкционированной акции 27 июля в Москве.

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