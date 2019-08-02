Иркутская область, , 09:07 — REGNUM

В городе Киренск Иркутской области превышены предельно-допустимые концентрации углерод оксида и сера диоксида. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора по области.

Всего специалисты провели исследования качества атмосферного воздуха в городах Усть-Кут, Братск, Бодайбо, Усть-Илимск, а также Усть-Илимском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском, Братском районах, подверженных задымлению от лесных пожаров.

«По результатам исследований 01.08.2019 в г. Киренске зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию углерод оксид — в 1,2 раза, сера диоксид — в 1,02 раза, азот диоксид, взвешенные вещества превышений нет», — сообщили в пресс-службе.

В остальных городах и районах, как отмечается, всё в норме.

В Роспотребнадзоре напомнили также, что дым наиболее опасен для людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Жителям рекомендовали выходить на улицу только при особой нужде, соблюдать питьевой режим. Кроме того, чиновники призвали прекратить прогулки в детских дошкольных организациях, проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области площадь лесных пожаров не сокращается. На утро 2 августа в регионе бушевал 71 пожар в зоне «контроля» на общей площади в 638 тыс. гектаров.

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