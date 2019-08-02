Екатеринбург, , 08:49 — REGNUM

В Екатеринбурге силовики пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росгвардии в Свердловской области.

Операция проводилась служащими Росгвардии совместно с коллегами из МВД и ФСБ. Незаконный цех располагался в складских помещениях на проспекте Космонавтов. В результате операции было изъято 10 тонн алкоголя и свыше 165 тыс. бутылок с этикетками. Также задержаны 26 работников подпольного цеха, все они оказались гражданами соседних республик бывшего СССР.

По факту незаконной организации производства алкогольной продукции возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге к уголовной ответственности привлекли предпринимателя за незаконную реализацию спиртосодержащей продукции.

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