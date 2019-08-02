Томск, , 08:33 — REGNUM

В Томской области с начала 2019 года в водоёмах утонули 28 человек, в том числе шестеро детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

В ведомстве также уточнили, что сотрудники госинспекции по маломерным судам за указанный период спасли 19 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост количества утонувших детей зафиксирован в Прикамье. С начала лета текущего года в регионе утонули семеро детей в возрасте от четырех до 15 лет. За аналогичный период 2018 года погибли четверо детей.

Читайте также: В Прикамье отмечен рост количества утонувших детей