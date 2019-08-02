Екатеринбург, , 08:34 — REGNUM

В аэропорту Кольцово два гражданина Китая были задержаны с багажом автозапчастей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Задержанные везли 15 килограммов деталей, которые, по их словам, предназначались для ремонта техники сельскохозяйственного предприятия. Однако таможенники установили, что содержимое багажа не было задекларировано.

В итоге гражданам КНР грозит денежный штраф, размер которого будет определён после экспертизы автозапчастей на их стоимость.

Отметим, что подобные нарушения не являются редкостью. Как сообщил начальник таможенного поста аэропорта «Кольцово» Дмитрий Шишкин, зачастую предприятия приглашают специалистов, но не берут в расчёт тот факт, что запчасти необходимо также декларировать, так как они не попадают под категорию предметов личного пользования.