Сана, , 08:40 — REGNUM

Число жертв нападения в йеменском Адене возросло до 49 человек, об этом 1 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Двойной взрыв был совершен в Адене, ответственность за него взяли повстанцы-хуситы.

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, был подорван вблизи полицейского участка, в результате чего погибли 13 человек. Второй инцидент был связан с ракетной атакой на военный парад, в которой были убиты 36 человек.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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