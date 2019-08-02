Кызыл, , 08:24 — REGNUM

Некоторые территории столицы Тувы Кызыла могут быть подтоплены из-за подъёма уровня Енисея. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, предупредили горожан в мэрии.

А.Н.Комаров. Наводнение

«В связи с ливневыми дождями в реке Енисей зафиксирован подъем уровня воды до отметки 421 см (критический уровень воды — 590 см). Если ливневые дожди продолжатся, то уровень воды может подняться до критической отметки и возможно подтопление некоторых территорий города», — заявили чиновники.

В мэрии пообещали дополнительно предупредить при возникновении угрозы населению города и призвали горожан заранее разместить в доступном месте документы и личные вещи первой необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за обильных осадков в четырёх районах Тувы были подтоплены участки дорог, а также подъездов к мостам.

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