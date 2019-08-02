Ковернинский район, , 08:11 — REGNUM

Пожилой нижегородец, который в состоянии алкогольного опьянения при вождении мопеда был оставлен сотрудниками ГИБДД, осуждён по уголовной статье. Пенсионеру предстоит отработать на благо общества 160 часов обязательных работ, а сесть за руль любого транспортного средства он не сможет ещё три года. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре области.

61-летнего жителя Ковернинского района остановили утром 5 мая 2019 года, когда он после принятия алкоголя сел на мопед и поехал из села Вортнево на рыбалку — на реку Узола. На пути его следования встретились сотрудники ГИБДД. Мужчину отправили на освидетельствование, которое подтвердило, что он был пьян. Позднее обнаружилось, что в сентябре 2018 года пенсионера уже привлекали за схожее нарушение, поэтому одним штрафом он не отделался. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по 264.1 УК РФ («Управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние»). Судом он был признан виновным и приговорён к 160 часам обязательных работ и лишению права управления транспортными средствами на три года. Фигурант раскаялся в содеянном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде зимой 2018 года тогда ещё депутат местной думы был лишён права на управление транспортным средством, после того как его задержали на квадроцикле в состоянии алкогольного опьянения. Срок лишения составил 1 год и семь месяцев. Позднее депутат лишился мандата за забывчивость при оформлении декларации о доходах, в которой не указал заём на 9 млн рублей.

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