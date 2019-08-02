Большой Камень, Приморский край, , 08:14 — REGNUM

В Приморском городе Большой Камень провисший электрический провод стал причиной гибели пятилетней девочки, гулявшей во дворе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили источники в правоохранительных органах, тело девочки было обнаружено 27 июля в 22:40 неподалёку от дома, где она проживала, на улице Матросова в Большом Камне.

Как установило следствие, смерть наступила в результате поражения электрическим током примерно в 18:00. В это время мать девочки была на работе, присматривал за ней отчим, который в это время употреблял алкоголь.

Местные жители говорят, что по провисшему кабелю в течение недели до трагедии они обращались в управляющую компанию, в электросети, в администрацию города, но никто не спешил реагировать. Опасное место никто даже не удосужился огородить, в результате ребёнок коснулся провода, находящегося под напряжением, и погиб на месте. Несколько часов тело девочки пролежало никем не обнаруженное, тревогу забила лишь мать, вернувшаяся с работы и не заставшая свою дочь дома.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств, приведших к трагедии.

Провисание провода, к слову, после смерти девочки было устранено уже на следующее утро. Ранее глава города за отсутствие результатов в своей работе уже получал выговоры от губернатора края Олега Кожемяко и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье во время следования из посёлка Ярославский в больницу районного центра в селе Хороль в машине скорой помощи умерла четырехлетняя девочка. По предварительной версии, причиной смерти стала быстроразвивающаяся бактериально-вирусная инфекция.