Красноярск, , 08:07 — REGNUM

В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили пять лесных пожаров в четырёх районах (Богучанском, Мотыгинском, Нижнеингашском, Эвенкийском) на площади более 5,4 тыс. га, в том числе один очаг возгорания в зоне контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в краевом минлесхозе. В то же время на утро 2 августа в регионе действуют 128 лесных пожаров на общей площади более 1,1 млн га.

Огонь в лесу (cc)Ylvers

В том числе 27 лесных пожаров зарегистрировано в девяти районах на площади 8,4 тыс. га. Тушением занимаются более 920 человек с использованием около 100 единиц техники. Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили в министерстве.

Большая часть возгораний зарегистрирована в так называемой зоне контроля — 101 на площади 1,1 млн га. Власти имеют право не тушить такие пожары, если соответствующее решение примет региональная комиссия по ЧС. Доводы комиссии следующие: пожары не угрожают населению и объектам экономики, затраты на их тушение превышают вред, который может быть ими причинён.

По данным минлесхоза, четыре возгорания из них комиссия обязала тушить,

В ликвидации пожаров задействовано 30 воздушных судов Минобороны РФ, МЧС и Лесопожарного центра. В Абанском, Богучанском и Эвенкийском районах проведено 24 слива воды общим объёмом 496 тонн.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 1 августа в регионе было зарегистрировано более 100 лесных пожаров на общей площади порядка 1,097 млн га. 1 августа стало известно, что возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц министерства лесного хозяйства региона.

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