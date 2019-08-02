Саранск, , 08:03 — REGNUM

В Мордовии вынесен приговор 24-летнему железнодорожному дебоширу из Оренбурга, который напал на полицейских в поезде. Ему назначен условный срок, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошёл в конце 2018 года в пассажирском поезде сообщением Москва — Оренбург. Следствием и судом установлено, что мужчина нарушал общественный порядок, поэтому ему было отказано в проезде. Когда сотрудники Рузаевского линейного отдела транспортной полиции потребовали пройти в дежурную часть, то «последовало публичное оскорбление и физическое насилие в отношении полицейских».

Злоумышленник признан виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в отношении жителя Ульяновской области возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника транспортной полиции в пассажирском купе поезда №391 Челябинск — Москва. Пассажир был пьян.

Подробнее: На буйного пассажира в Ульяновске, напавшего на полицейского, завели дело