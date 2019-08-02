Токио, , 07:40 — REGNUM

В Японии сегодня, 2 августа, казнили двоих осужденных преступников, сообщает Kyodo.

По данным издания, смертный приговор в отношении двух человек привели в исполнение по приказу министра юстиции Японии Такаси Ямаситы. Имена казненных и их преступления, не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз высшую меру наказания применили в этой стране в декабре 2018 года.

Отметим, в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года в Токио молодой человек, управляя автомобилем, предпринял попытку наезда на пешеходов на одной из оживлённых улиц города. По его словам, он планировал совершить теракт в знак мести против смертной казни, однако мужчина не пояснил, имеет ли он в виду смертную казнь конкретного человека или практику смертной казни в Японии вообще.

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