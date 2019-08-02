Хабаровск, , 07:48 — REGNUM

Ближайший сосед Хабаровского края, китайская провинция Хэйлунцзян, переживает сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Противостоять стихии направлены войска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщило китайское агентство Sina.com, в окрестностях города Муданьцзян потоки воды остановили железнодорожное движение. Подмыт мост. В столичном Харбине, на реке Сунгари — притоке Амура, войска экстренно укрепляют дамбу. В расположенном недалеко от границы с Хабаровским краем городе Шуаньяшань рухнул автомобильный мост. Там же, на водохранилище Люшухэ, частично обрушилась плотина.

От наводнения уже пострадали 757 900 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Хабаровский край идёт большая вода. По данным гидрологов, в ближайшие дни уровень Амура у Хабаровска и Комсомольска достигнет 6,5 метра. С 6 августа будет остановлено международное пассажирское сообщение между Хабаровском и китайским Фуюанем — до улучшения паводковой ситуации.