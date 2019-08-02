Кахети, , 07:32 — REGNUM

Турист из Германии погиб после падения с водопада Гургениани на территории национального парка Лагодехи в грузинской Кахетии, передает «Общественное телевидение» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, трагедия произошла в селе Гургениани региона Кахетия на реке Ниносхеви. По предварительным данным, мужчина скончался после падения с высоты. По данному факту полиция начала предварительное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля у подножия ледника Вальдес на Аляске были обнаружены тела троих туристов из Германии. По предварительным данным, туристы находились в надувном каноэ и попали в воду после попадания в лодку осколка льда.

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