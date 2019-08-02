Хабаровск, , 07:14 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева помочь со строительством противопаводковых дамб в Комсомольске-на-Амуре. Речь о заключении контракта на строительство с единственным поставщиков, так как ситуация обостряется с каждым днём, а контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борьба с паводком

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«В связи со сложной гидрологической ситуацией сложилась непростая обстановка с объектами инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре — второй и третий этап. Подрядчик выиграл аукцион с очень сильным занижением — на 19,5%. Поэтому здесь пришлось принять решение о расторжении контракта. Мы понимаем, что защитные сооружения — это безопасность Комсомольска, но действующие процедуры 44 федерального закона занимают длительное время. Учитывая обстоятельства, Дмитрий Анатольевич, просим вас рассмотреть вопрос о возможности заключения контракта у единственного поставщика», — обратился Фургал к главе российского правительства.

Глава Хабаровского края отметил, что в регионе после наводнения 2013 года строятся четыре дамбы — одна в Хабаровске и три в Комсомольске. В эксплуатацию пока не введена ни одна.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни уровень Амура у Хабаровска и Комсомольске-на-Амуре может достичь 6,5 метра. Приостановлено международное сообщение между Хабаровском и Фуюанем, в регионе введен режим ЧС. Ожидается, что на выходных затопленными окажутся 3700 дачных участков на левом берегу Амура.