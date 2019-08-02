Якутск, , 07:07 — REGNUM

Площадь горящих лесов и тайги в Якутии увеличилась до 1,2 млн га, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой пресс-службу МЧС республики.

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На 2 августа на территории Якутии действует 123 природных пожара, общей площадью 1 215 960,0 га. Основная часть огня находится в зоне контроля.

При этом, по словам спасателей, за прошедшие сутки количество пожаров уменьшилось на 10 возгораний. Самолёты и вертолёты сбросили более 250 тонн воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев и руководитель СК Александр Бастрыкин поручили разобраться в причинах пожаров и оказывать помощь в их тушении. Введён режим ЧС.

В Якутии власти готовы тушить пожары, но не хватает финансовых средств и техники.

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