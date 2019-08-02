Хабаровск, , 06:53 — REGNUM

Водное сообщение между Хабаровском и китайским Фуюанем временно остановят в связи с паводком. Пограничный пункт пропуска между российским и китайским городами будет закрыт с 6 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Решение принято ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».

«Международное пассажирское сообщение будет приостановлено до снижения уровня в реке Амур до безопасного состояния», — говорится в официальном сообщении ведомства.

С 3 августа группы туристов будут отправляться из Хабаровска в Фуюань, но лишь те, срок пребывания которых в КНР не превышает суток. С 5 августа будут предприняты все меры для возвращения российских туристов домой.

Как сообщало ИА REGNUM, на Хабаровский край надвигается большая вода. Паводковая ситуация усложняется. Уровень Амура у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре достигнет 6,5 метров. В регионе введен режим ЧС.