Ивдель, Свердловская область, , 06:17 — REGNUM

В Свердловской области пропал 64-летний мужчина. Он сплавлялся по реке Ауспия в Ивдельском городском округе и отбился от группы.

Как сообщает городской информационный портал «Е1» со ссылкой на поисковый отряд «Сокол», пропавший мужчина — бывший лётчик, выполнял интернациональный долг в Афганистане, имеет награды. Инцидент произошёл 30 июля, когда у группы из четырёх человек во время сплава перевернулась лодка. Мужчину унесло течением и больше его не видели.

Напомним, что ранее на севере Свердловской области пропало пять человек на реке Лозьва. Организована спасательная операция. На данный момент найдены тела женщины и двух детей. Поиски мужчины и ещё одного ребёнка продолжаются.

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По данным местных изданий, женщина с тремя детьми возвращалась по реке из больницы. Мужчина был водителем лодки.