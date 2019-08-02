Сургут, Югра, , 06:11 — REGNUM

В Сургуте (Югра) напавший на сотрудников полиции гражданин уничтожен. В него выстрелил раненый им страж порядка.

Напомним, 1 августа полицейские прибыли в один из районов Сургута по вызову. Они заметили подозрительного гражданина и решили его задержать. Однако он оказал сопротивление.

В результате погиб сержант. Его напарник был ранен. Семье погибшего будет оказана помощь.

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