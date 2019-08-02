Кемерово, , 05:25 — REGNUM

В суд поступил ещё один иск к ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое является собственником сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня». Как следует из материалов дела на сайте Арбитражного суда Кемеровской области, с исковым заявлением обратилось ООО «Страховая компания «Арсеналъ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Арсеналъ требует взыскать с «Кемеровского кондитерского комбината 8,4 млн рублей в качестве «возмещения вреда в порядке суброгации».

Суд принял иск. Возбуждено производство по делу. Предварительное заседание назначено на 17 сентября.

Такие же исковые требования к «Кемеровскому кондитерскому комбинату» предъявили ранее «Сбербанк страхование» (на 25,3 млн рублей), СК «РЕСО-Гарантия» (на 42 млн рублей) и «Согласие» (23,2 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в ТРЦ Кемерова «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Пожар унёс жизни 60 человек, большинство из которых — дети. До сих пор идёт расследование обстоятельств пожара.

Отметим, суброгация — это переход права требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

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