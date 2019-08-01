Лос-Анджелес, США, 1 августа 2019, 23:21 — REGNUM
Пилот потерпевшего крушение в Калифорнии истребителя Военно-морских сил США был найден погибшим. Об этом сообщается 1 августа в микроблоге ВМС США в Twitter.
Многоцелевой истребитель F/A-18E Super Hornet разбился накануне вечером на территории национального парка Долина смерти неподалёку от авиабазы ВМС China Lake.
В результате авиакатастрофы пострадали семь посетителей парка. О судьбе пилота истребителя до настоящего времени официально не сообщалось.
По факту ЧП проводится расследования, выясняются причины и обстоятельства крушения самолёта.
Читайте ранее в этом сюжете: ВМС США сообщили о катастрофе истребителя F/A-18 в Калифорнии