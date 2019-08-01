Лос-Анджелес, США, , 23:21 — REGNUM

Пилот потерпевшего крушение в Калифорнии истребителя Военно-морских сил США был найден погибшим. Об этом сообщается 1 августа в микроблоге ВМС США в Twitter.

Пилот

Многоцелевой истребитель F/A-18E Super Hornet разбился накануне вечером на территории национального парка Долина смерти неподалёку от авиабазы ВМС China Lake.

В результате авиакатастрофы пострадали семь посетителей парка. О судьбе пилота истребителя до настоящего времени официально не сообщалось.

По факту ЧП проводится расследования, выясняются причины и обстоятельства крушения самолёта.

Читайте ранее в этом сюжете: ВМС США сообщили о катастрофе истребителя F/A-18 в Калифорнии