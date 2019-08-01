Сургут, Югра, , 22:51 — REGNUM

Неизвестный преступник в Сургуте напал с ножом на сотрудников полиции, сообщает 1 августа пресс-служба регионального управления МВД.

На данный момент известно о смерти одного из полицейских и ранениях его товарища.

«Личный состав УМВД России по ХМАО-Югре выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Его семье будет оказана необходимая помощь», — указано в сообщении пресс-службы управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре.

Преступник был уничтожен раненым сотрудником полиции, его личность устанавливается.

Полиция выясняет причины нападения и принадлежность преступника к террористическим организациям.

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