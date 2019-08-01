Париж, , 22:26 — REGNUM

Сильный пожар на юге Франции, который уничтожил более 500 га леса и кустарника, возник в результате умышленного поджога. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру города Ним.

Напомним, что пожар произошел в коммуне Женерак департамента Гар, административным центром которого является город Ним. Из-за огня пришлось эвакуировать 190 человек.

С огнем боролись 456 пожарных при 141 единице техники.

Прокуратура города Ним обнаружила очевидные свидетельства того, что причиной пожара был умышленный поджог. Следствие устанавливает личность поджигателя. Если его найдут — ему грозит до 15 лет лишения свободы.