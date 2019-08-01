Челябинск, , 20:42 — REGNUM

В Челябинске прокуратура требует возбудить уголовное дело после стрельбы из пистолета в центре города. В действиях стрелка обнаружены признаки хулиганства, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент произошёл ночью 27 июля на перекрёстке улиц Карла Маркса и Пушкина. Затем прокуратура Центрального района провела проверку. Её итогом и стало требование возбудить уголовное дело.

Материалы проверки переданы в полицию, где и решат вопрос о возбуждении дела или об отказе в этом. По данным некоторых СМИ, оно уже заведено.