Петрозаводск, 1 августа 2019, 20:18 — REGNUM
Вертолет МЧС обнаружил на одном из островов в Белом море пропавшую ранее группу туристов. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Республике Карелия.
Напомним, накануне в ГУМЧС по Карелии поступила информация о том, что группа из 10 туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропала на Белом море в Карелии. Выяснилось, что на связь они не выходили с 24 июля.
Было установлено, что туристы не зарегистрировались в МЧС, и было совершенно не понятно, когда они вышли на маршрут в Белом море.
В итоге вертолет МЧС нашел эту группу на одном из островов в Белом море. Все туристы были доставлены на материк. Их высадили в Сумском Посаде. Все они чувствуют себя нормально и в медицинской помощи не нуждаются.