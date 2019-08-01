Петрозаводск, , 20:18 — REGNUM

Вертолет МЧС обнаружил на одном из островов в Белом море пропавшую ранее группу туристов. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Республике Карелия.

Напомним, накануне в ГУМЧС по Карелии поступила информация о том, что группа из 10 туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропала на Белом море в Карелии. Выяснилось, что на связь они не выходили с 24 июля.

Было установлено, что туристы не зарегистрировались в МЧС, и было совершенно не понятно, когда они вышли на маршрут в Белом море.

В итоге вертолет МЧС нашел эту группу на одном из островов в Белом море. Все туристы были доставлены на материк. Их высадили в Сумском Посаде. Все они чувствуют себя нормально и в медицинской помощи не нуждаются.