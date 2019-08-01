Рыбинск, Ярославская область, , 19:03 — REGNUM

В Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту истязания подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Ярославской области. Основанием для возбуждения уголовного дела стало видео в социальных сетях, на котором несколько подростков бьют и издеваются над сверстником.

Скриншот видео избиения Vk.com

«По факту произошедшего следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (Истязание). Более подобная информация не разглашается в интересах следствия», — пояснила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM видео появилось в социальных сетях 24 июля. Заявление об избиении принес в полицию отец мальчика. В УМВД России по Ярославской области сообщали о том, что все подростки, причастные к случившемуся установлены. Свою проверку по данному факту ведет и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

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