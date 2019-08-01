Липецк, , 18:55 — REGNUM

Бывший директор областного бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда» предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий при закупке квартир для детей-сирот, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ 1 августа. В настоящее время материалы переданы для подписания обвинительного заключения, затем дело отправится в суд.

По версии следствия, обвиняемый, который отвечал за заключение госконтрактов, в 2017—2018 годах создавал преимущественные условия для победы в аукционах по приобретению квартир для детей-сирот своему знакомому. В итоге жилье приобреталось по завышенным ценам — сумма ущерба региональному бюджету оценивается в пять миллионов рублей. При обысках следователи изъяли аукционную, бухгалтерскую документацию и госконтракты на покупку более 50 квартир. Сам обвиняемый свою вину не признал, в ходе следствия от дачи показаний он отказался. Сейчас он находится под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соседней Орловской области прокуратура внесла представления местным чиновникам, когда выяснилось, что в ряде районов области на закупку квартир для детей-сирот направлено менее трети выделенных средств.