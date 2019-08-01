Красноярск, 1 августа 2019, 18:41 — REGNUM
Авиация Министерства обороны Российской Федерации и министерства по чрезвычайным ситуациям сегодня, 1 августа, потушила в Красноярском крае лесные пожары на площади в 23 тыс. гектаров. Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
Напомним, что вооруженные силы России по поручению президента Владимира Путина принимают участие в тушении масштабных лесных пожаров в Сибири.
В Красноярский край была направлена группировка из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров.
Оперативную группировку Минобороны РФ по тушению лесных пожаров возглавил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
«Сегодня восемь Ил-76 выполнили задачу, и совместно с авиацией МЧС нам удалось погасить пожар на территории 23 тысяч гектаров», — рассказал генерал.
Он также добавил, что 2 августа планируется сделать 20 самолет-вылетов по тушению пожаров.