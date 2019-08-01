Екатеринбург, , 18:27 — REGNUM

В Свердловской области приостановлены поиски мужчины и ребёнка, которые были среди пяти человек, пропавших 31 июля на реке Лозьве. Искать их продолжат 2 августа, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Сейчас обследовано 140 км. акватории реки.

Тела найденных ранее женщины и двоих её детей уже доставлены в посёлок Вижай. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятеро человек плыли в лодке. Среди них были мужчина, женщина и трое детей. До места назначения они не доплыли, лодку нашли перевернувшейся.

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