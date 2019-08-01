Курган, , 18:29 — REGNUM

В Курганской области на промышленные предприятия с поддельной подписью первого заместителя главы Зауралья Андрея Саносяна направляются письма с просьбой оказать помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Замгубернатора обратился к промышленникам с просьбой не попадаться на уловки мошенников.

«К письму прилагается смета, в которую включены расходы на мебель для ванной, которая производится определенной компанией из иного субъекта. На основании этого письма руководителям промышленных предприятий звонят люди, которые представляются мной и просят уточнить, будут ли осуществляться пожертвования. Это действия мошенников», — предупредил бизнесменов Андрей Саносян.

Сотрудники областного правительства сейчас обзванивают все промышленные предприятия и объясняют ситуацию. Направлено заявление в полицию, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.