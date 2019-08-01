Уфа, , 18:26 — REGNUM

В Башкирии 1 августа ожидается усиление ветра порывами до 17−22 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, с 20:00 по местному времени ожидаются дожди от небольших до сильных ливней, на отдельных участках дорог прогнозируется туман видимостью 500−1000 м. Также туман ожидается утром 2 августа.

С аналогичным предупреждением выступили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В связи со смещением циклона с юго-запада на территорию республики 1 августа также ждут грозы. К выходным немного потеплеет, и погода незначительно улучшится. В целом в течение недели с 1 по 8 августа среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 4−6°С ниже нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики ожидали в течение первой недели августа снег в ряде регионов России и предупреждали, что средняя температура будет ниже климатической нормы на 4−10°С.