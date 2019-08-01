Волгоград, , 18:19 — REGNUM

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Волгоградской области организовать доследственную проверку по факту нарушения прав 92-летнего инвалида. Фронтовику за несколько месяцев выставили необоснованный счёт за электроэнергию. Ход и результаты проверки будут взяты на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили 1 августа в Следственном комитете России.

Проверку организовали после выхода в эфир сюжета на одном из федеральных каналов. Пожилой человек — инвалид I группы по зрению, жилищно-коммунальные службы выставили ему счёт за электроэнергию, в разы превышающий её фактическое потребление. Кроме того, счётчик установленный в квартире ветерана, оказался неисправным, но его никто не проверял уже более 30 лет.

В Следственном комитете проверят действия или бездействие должностных лиц, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги надлежащего качества, и дадут им правовую оценку. Также Александр Бастрыкин дал указание оказать юридическую помощь ветерану в обеспечении его законных прав.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае региональный оператор выставил счет за вывоз мусора мужчине, которого вот уже несколько лет как не было в живых. Доказывать неправомерность требований коммунальщиков пришлось его родственникам.