Москва, , 18:01 — REGNUM

Российская государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 1 августа, спутниковые снимки пожаров в Сибири.

В госкорпорации сообщили, что оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает осуществлять оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций при помощи российской орбитальной группировки.

В МЧС Роскосмос передал данные о более чем 1 млн 982 тыс. кв. км российской территории. Показаны районы, в которых бушуют лесные пожары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к тушению масштабных лесных пожаров в Сибири привлечены силы Министерства обороны России. В частности, в зону бедствия отправлены 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов, оснащенных устройством сброса воды.

https://twitter.com/roscosmos/status/1156836488207884288