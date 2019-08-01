Волгоград, , 17:40 — REGNUM

В Светлоярском районе Волгоградской области правоохранительные органы на посту «Чапурниковский» задержали автобус с нелегальными мигрантами. Транспортное средство следовало из Республики Адыгея. В салоне находились 56 граждан государств Туркестана, сообщили 1 августа в пресс-службе регионального УМВД.

14 иностранцев из числа пассажиров находились на территории Российской Федерации незаконно. Водитель автобуса рассказал, что направлялся в Саратовскую область, чтобы впоследствии пересечь государственную границу.

В отношении нарушителей полиция составила административные материалы, было принято решение об их выдворении.