Екатеринбург, 1 августа 2019, 17:28 — REGNUM
Жителю Екатеринбурга не удалось получить кредит на миллион рублей по фальшивым документам. Об этом сообщили в пресс-службе СКБ-Банка, передаёт «Новый день».
Неудачная попытка обошлась екатеринбуржцу боком: в районном суде злоумышленника признали виновным в использовании заведомо подложного документа.
Жаждущий получить миллион горожанин оказался не одинок в методах добычи денег: ещё два уголовных производства, заведённые на граждан по такой же статье, сейчас направлены для рассмотрения в суд.
Напомним, 16 июля 2019 года в Екатеринбурге обвинили горожанина в использовании подложных документов. Также его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровья нескольким гражданам.
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