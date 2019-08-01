Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM

На севере Петербурга в ночь на 1 августа пожарные боролись с огнем в одноэтажном частном доме с мансардой. После тушения огня, на которое потребовалось около часа, на пепелище обнаружили три обгоревших тела.

Пепелище на месте двойного убийства Spb.sledcom.ru

Как выяснили следователи, в доме в поселке Парголово Выборгского района разыгралась сцена ревности, приведшая к гибели всех троих участников любовного треугольника.

По версии следствия, хозяин дома, мужчина 1969 года рождения, на почве ревности нанес три удара ножом своей сожительнице, 1973 года рождения, а также семь ударов ножом оказавшемуся в доме мужчине, 1986 года рождения. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

Вскоре после этого стометровый жилой дом оказался охвачен огнем. Тело хозяина сгоревшего строения было найдено здесь же.

Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено дело об убийство двух и более лиц.

«В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия <…> допрашиваются очевидцы произошедшего, назначается комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили 1 августа в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным СМИ, хозяин дома застал сожительницу с любовником, после чего и разыгралась трагедия.