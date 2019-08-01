Дербент, Дагестан, , 16:12 — REGNUM

Три человека, в том числе двое детей 2002 и 2012 года рождения, пострадали в результате пожара в одноэтажном частном доме в дагестанском Дербенте. Все они с ожогами госпитализированы в центральную городскую больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе республиканского минздрава.

«Состояние пострадавших оценивается как тяжёлое. Решается вопрос о транспортировке пострадавших в ожоговый центр в Махачкалу», — сказал собеседник.

В региональном МЧС уточнили, что площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причина возгорания уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 июля в одноэтажном доме в селе Крайновка Кизлярского района Дагестана произошёл пожар, который унёс жизни мужчины и двух его малолетних внуков.