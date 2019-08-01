Пермь, , 15:58 — REGNUM

В Перми питон напугал многодетную семью, проживающую в многоэтажке по ул. Чернышевского. Женщина неожиданно обнаружила в туалете двухметрового полоза, сообщает портал 59.ru.

Детей спрятали в дальней комнате, а дверь в туалет плотно прикрыли. На помощь вызвали спасателей. После проверки решеток вентиляции (они оказались не поврежденными), сделан вывод, что змея заползла в квартиру через унитаз.

Сейчас полоз находится в серпентарии. Как выяснилось, это ковровый питон.

Специалисты отмечают, что люди, когда заводят экзотических животных, должны осознавать уровень своей ответственности.

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