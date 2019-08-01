Киев, , 16:03 — REGNUM

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, угрожал жене гранатой, сообщило 1 августа информационное агентство «УНН».

В полицию обратилась жительница села Старые Петровцы, которая заявила, что муж якобы угрожал ей гранатой. Полицейские прибыли на место происшествия. Во время обыска они нашли в жилом доме боевую гранату Ф-1, шесть патронов, а также обрез, сделанный из винтовки Мосина.

Мужчина задержан, оружие передано на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области полиция задержала бывшего участника гражданской войны в Донбассе, который, вероятно, пытался взорвать гранатой себя и пятерых детей.

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