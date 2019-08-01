Карабудахкентский район, , 15:55 — REGNUM

Кровли около 700 домов, двух школ, детского сада и участковой больницы повреждены в селении Доргели Карабудахкентского района Дагестана в результате обрушившихся 31 июля ливней и града. В населённом пункте также нарушено электроснабжение, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе МЧС республики.

На заседании комиссии чрезвычайного ведомства по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности району была оказана методическая помощь. Также созданы комиссии по обследованию домов обратившихся граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, град также нанес серьезный урон урожаям аграриев Карабудахкентского района. Кроме того, в ряде сел стихия спровоцировала обильные паводки и сход селей.

Читайте ранее в этом сюжете: Град не пощадил урожай аграриев одного из районов Дагестана