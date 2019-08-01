Симферополь, , 15:42 — REGNUM

В подавляющем числе многоэтажных домов Крыма не соблюдаются нормы пожарной безопасности. Об 1 августа заявил глава МЧС Крыма Сергей Шахов на совещании в министерстве ЖКХ республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Такие дома имеют высокую потенциальную пожарную опасность, характеризующуюся быстрым развитием пожара по вертикали и большой сложностью обеспечения эвакуации и спасательных работ. Анализ обстановки с пожарами на территории республики показывает, что наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе — 468. Их доля от общего числа пожаров по республике составила 64%. Гибель людей при пожарах в жилом секторе — 39 человек, то есть — 72,2%», — отметил министр.

Он также отметил, что проблемы пожарной безопасности особенно актуальны в домах, где жильцы квартир, при проведении ремонтов демонтируют противопожарное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, в августе среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы. В первой декаде месяца на большей части полуострова ожидается установление пятого класса чрезвычайной пожарной опасности.

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