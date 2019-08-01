Екатеринбург, , 15:32 — REGNUM

В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении местного жителя обвиняемого в фиктивной постановке на регистрационный учёт по месту жительства иностранных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Судом было установлено, что с конца 2018 года по май 2019 года он зарегистрировал в своей квартире 51 жителя ближнего зарубежья, получая от них денежное вознаграждение. При этом прописанные граждане не проживали в квартире екатеринбуржца.

Сам гражданин раскаялся и полностью признал свою вину. Тем не менее с учётом всех обстоятельств он был приговорён к девяти месяцам колонии-поселения. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Напомним, что в ноябре 2018 года данный житель Екатеринбурга уже привлекался к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учёт иностранцев. Тогда суд также признал его виновным по статье 322.3 УК РФ.