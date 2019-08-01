Багдад, 1 августа 2019, 15:41 — REGNUM
В результате столкновения курдских пешмерга с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом 1 августа сообщает Kurdistan24.
Столкновения произошли недалеко от города Кифри, погиб один мирный житель и трое курдских пешмерга. Пять человек получили ранения и были доставлены в больницу.
Город Кифри расположен на одной из оспариваемых между Эрбилем и Багдадом территорий.
Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают активную деятельность по борьбе с правительством Ирака. На спорных территориях угроза, исходящая от террористов, значительно серьезнее, нежели в других районах страны.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке предотвратили нападение боевиков на нефтяное месторождение