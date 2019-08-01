Багдад, , 15:41 — REGNUM

В результате столкновения курдских пешмерга с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом 1 августа сообщает Kurdistan24.

Столкновения произошли недалеко от города Кифри, погиб один мирный житель и трое курдских пешмерга. Пять человек получили ранения и были доставлены в больницу.

Город Кифри расположен на одной из оспариваемых между Эрбилем и Багдадом территорий.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают активную деятельность по борьбе с правительством Ирака. На спорных территориях угроза, исходящая от террористов, значительно серьезнее, нежели в других районах страны.

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