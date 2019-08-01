Ньяхука, , 15:35 — REGNUM

Движение в провинции Бундибуйо на западе Уганды было полностью парализовано после того, как в выходные, 27 и 28 июля, из-за проливного дождя были «смыты» шесть мостов. В результате стихийного бедствия сотни семей были вынуждены покинуть свои дома, передает Daily Monitor Uganda.

Наиболее пострадавшие районы — муниципалитет Ньяхука, округа Кисуба, Бусару, Кирумья, Нгамба и Мабере.

Река Чабби в Ньяхука вышла из берегов, смыв мост, соединяющий муниципалитет с округом Бусару. Другой мост, соединяющий Ньяхуку и Бундимулингу, также был разрушен из-за наводнения. В округе Кисуба смыло мост через реку Бутого, а также недавно построенный мост, соединяющий округа Мабаре и Нгамба. Трасса Форт-Портал — Бундибуйо-Ламия была частично перекрыта оползнем в районе деревне Маиро 6, недалеко от торгового центра Бубукванга. Из-за удара стихии имущество и урожай жителей были уничтожены, сотни человек остались без крова.

Председатель округа Бусару Мугерва Тиббс Бабиха обратился к правительству за немедленной помощью.

Это третья волна наводнений в провинции менее чем за две недели. Напомним, что 21 июля более 2000 человек пострадали от наводнений в округах Нторото и Кирумья.