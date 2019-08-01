София, , 15:22 — REGNUM

Мощность 6-го энергоблока АЭС «Козлодуй» в Болгарии утром 1 августа оказалась снижена до 300 мегаватт в результате сбоя в системе, передаёт «Болгарское национальное радио».

АЭС «Козлодуй» Kznpp.org

Как сообщается, на АЭС произошло срабатывание автоматики разгрузки реактора в результате отказа двух из главных циркуляционных насосов. В руководстве электростанции заявили, что причины сбоя в настоящее время устранены, радиационная обстановка в регионе находится в норме.

Отмечается, что об изменении режима работы энергоблока были проинформированы Агентство по ядерному регулированию Болгарии и центральное диспетчерское управление электроэнергетического системного оператора страны.

Следует отметить, что это уже второй за месяц инцидент на 6-м энергоблоке АЭС «Козлодуй». 3 июля работа энергоблока была остановлена на несколько часов из-за срабатывания электрической защиты турбогенератора. В руководстве АЭС тогда сообщали, что все системы энергоблока сработали штатно в соответствии с проектными алгоритмами, причины включения электрической защиты были устранены.

АЭС «Козлодуй», располагающаяся на берегу реки Дунай, в 200 километрах к северу от Софии, является единственной действующей атомной электростанцией в Болгарии. В 2002 и 2006 годах Болгария остановила первые четыре блока АЭС до истечения срока их эксплуатации, выполняя условия присоединения к Европейскому союзу, который счёл энергоблоки не соответствующими требованиям безопасности. Оставшиеся два блока станции — пятый и шестой — успешно прошли модернизацию в 2005—2006 годах и на сегодняшний день обеспечивают около трети потребляемой в стране электроэнергии.

Власти Болгарии в настоящее время рассматривают два проекта по расширению энергетических мощностей страны — строительство 7-го энергоблока на площадке АЭС «Козлодуй», а также строительство второй атомной электростанции — АЭС «Белене».